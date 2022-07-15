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Платні підписки в Instagram: скільки вони коштують

Раніше функцію протестували кілька блогерів, незабаром її планують підключити іншим користувачам
Соцмережа Instagram запустила платні підписки, які раніше тестувала. Тепер користувачі можуть придбати доступ до ексклюзивного контенту блогерів та авторів.
Платні підписки в Instagram: скільки вони коштують Фото: з вільного доступу

Блогери будуть самі встановлювати ціну підписки, але вона повинна бути в районі від 0,99 до 99,99 долара. Обмежувати доступ можна до публікацій у стрічці, stories, прямих ефірів і групових чатів.Аккаунт користувача, який купив підписку, позначається іконкою фіолетового кольору. Водночас блогер, який підключив монетизацію, отримає окрему вкладку в додатку "Будинок підписника" (Subscriber Home).

Моссері пояснив, що Instagram хоче стати "кращою платформою для заробітку в інтернеті". Раніше функцію протестували кілька блогерів, незабаром її планують підключити іншим користувачам.

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15 07 2022 14:18
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