Побитий екс-мер Конотопа Семеніхін повернув посаду через суд і вже вийшов на роботу
"Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження. Дивимося, що було зроблено за час моєї відсутності на посаді, проводимо інвентаризацію", - повідомив Артем Семеніхін агентству "Укрінформ".
"Поширюється інформація, ніби я прийшов до міськради за рішенням суду без виконавчого листа. Це не так, він у мене на руках", - зазначив Семеніхін.
Сьогодні ж секретар міськради Тетяна Сізон, яка з серпня минулого року виконувала обов'язки мера, звернулася в поліцію з приводу неправомірних дій Семеніхіна.
Нагадаємо, що 5 липня Сумський окружний адміністративний суд відновив його на посаді мера. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складання повного рішення.
В кінці червня на Семініхіна напали невідомі, він у важкому стані був госпіталізований і перевезений для лікування до Києва.
За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".
Відзначимо, що Конотоп був найбільш східним містом України, де мером обрали представника "Свободи" Семеніхіна, 33-річного офіцера-психолога механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
29 серпня минулого року депутати Конотопської міськради проголосували за його відставку. Після цього секретарем міськради, який повинен виконувати обов'язки мера, обрали Тетяну Сізон (фракція "Рідне місто"). Семеніхін назвав дії депутатів незаконними і заявив, що оскаржить їх у суді.
У січні радника Семеніхіна затримали за вибух гранати у дворі місцевого депутата.
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