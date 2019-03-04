Події в Азові показали відхід РФ від звички гібридних дій - заступниця генсека НАТО

Глави МЗС країн альянсу на зустрічі у США розглянуть пакет заходів для посилення присутності в Чорному морі

Захоплення українських моряків в Азовському морі стало першим свідченням того, що Росія змінює тактику і відходить від звичних гібридних дій.

"Під час подій в Керченській протоцы ми вперше побачили військових сил російського флоту в уніформі, які обстрілювали українців. Раніше це завжди були гібридні дії, "зелені чоловічки", яких ніколи не можна було ідентифікувати. Тепер же це був перехід від звички прихованих гібридних дій", - заявила заступниця генсека НАТО Роуз Гетемюллер під час дискусії у Вашингтоні, присвяченій 70-річчю альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Вона підтвердила, що глави МЗС країн альянсу на зустрічі у США розглянуть пакет заходів для посилення присутності в Чорному морі, включаючи подальші візити кораблів НАТО в українські порти і проведення навчань.

Вона зазначила, що НАТО завжди підтримувало європейські санкції, а посилення оборони альянсу та програма стримування напряму пов'язана із подіями 2014 року в Україні, коли РФ анексувала Крим та підтримала сепаратистів на Донбасі.

"Саме тому ми зараз маємо чотири бойові групи у країнах Балтії та Польщі, до розміщення цих передових сил залучені практично всі союзники", - сказала вона.

Раніше постпред США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що міністри у Вашингтоні розглянуть пакет військових заходів реагування на агресію Росії, який буде гарантувати безпеку для проходу українських суден через Керченську протоку і в Азовському морі.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.