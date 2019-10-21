Поганий знак для інвесторів: у Мінекономіки прокоментували пісню "Кварталу 95" про будинок Гонтаревої
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".
За його словами, більшість інвесторів, особливо міжнародних, сприймають Гонтареву як реформаторку, за керівництва якої Національний банк перейшов до гнучкого курсоутворення та політики інфляційного таргетування.
"Водночас, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском від Коломойського через рішення по "ПриватБанку". Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв`язків між олігархами і владою", - повідомив Милованов.
Він зазначає, що сам факт пісні про пожежу будинку Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні.
У нещодавньому випуску "Вечірнього кварталу" гуморист Євген Кошовий разом із хором Верьовки заспівав пісню з висміюванням спалення будинку Гонтаревої, в якій зокрема є фрази: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль пісні проста - хата згоріла зі стида".
Міністр культури Володимир Бороднянський вибачився перед Гонтаревою за участь у сценці державного хору імені Верьовки.
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