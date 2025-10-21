Пограбування Лувру: експерти вважають, що повернути вкрадені коштовності буде майже неможливо

19 жовтня, у центрі Парижа скоєно пограбування одного з найвідоміших музеїв світу Лувру.

Правоохоронці та експерти з мистецтва вважають, що навіть якщо вдасться зловити злочинців, які пограбували паризький музей Лувр, повернути вкрадені коштовності буде важко.

Про це пише Reuters.

Як зазначається в матеріалі, справу пограбування музею веде спеціалізований підрозділ паризької поліції (BRB), який займається розслідуваннями гучних пограбувань.

Слідчі переглядають відеозаписи, телефонні розмови та криміналістичні докази, також залучать інформаторів. Колишній поліцейський, який служив у цьому підрозділі, висловив упевненість, що злодіїв вдасться спіймати.

Однак, як зазначила колишня працівниця Центрального управління французької поліції по боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей Корінн Шартрель, вкрадені речі знайти буде важко. Вона зауважила, що коштовності можуть вивезти через Антверпен, де "ймовірно є люди, які не надто переймаються походженням вантажу".

Також діаманти можуть бути розрізані на менші камені, а золото — переплавлене, що зробить невідомим їхнє походження для покупців.

"Як тільки вони будуть розрізані на дрібніші коштовності, справа буде зроблена. Усе закінчиться. Ми ніколи більше не побачимо ці вироби цілими. Відсоток повернення викрадених виробів дуже малий. А коли йдеться про ювелірні вироби, цей відсоток ще менший", — зазначила Шартрель.

У неділю, 19 жовтня, у центрі Парижа скоєно пограбування одного з найвідоміших музеїв світу Лувру.

За даними джерела BFMTV, знайдена корона імператриці Євгенії, яку зловмисник загубив під час втечі. Цей історичний об'єкт «пошкоджений», але не «зламаний».

За різними даними, злочинців було троє або четверо. Вони були одягнені в яскраво-жовті жилети та в балаклавах.

Уся операція відбувалася з південної сторони будівлі музею, яка розташована уздовж Сени. Грабіжники вдерлися всередину Лувру, розрізавши зовнішнє скло дисковим різаком. Вони викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей.

Експонати були виставлені у вітринах Наполеон та французькі монархи. За інформацією видання, злочинці втекли на мотоциклах.