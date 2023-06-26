Поки майбутнє "Вагнера" під питанням, Україна може скористатися хаосом – NYT

На даний момент невизначений статус "Вагнера" повинен стати полегшенням для українських солдатів.

Майбутнє ПВК "Вагнер" в росії зараз під питанням після військового заколоту, очолюваного ватажком групи Євгеном Прігожиним, і Україна може отримати вигоду з цього хаосу.

Про це повідомляє The New York Times.

"Вагнер" зіграв величезну роль в кампанії по взяттю Бахмута, яка стала однією з великих перемог рф на полі бою в цьому році. Відзначається, що для деяких українських сил солдати з групи "Вагнера" були найбільш добре оснащеними бійцями, яких вони бачили з моменту вторгнення росії в минулому році.

Але після заколоту, очолюваного главою "Вагнера" Прігожиним, неясно, чи буде "Вагнер" як і раніше бойовою силою на полі бою, і його доля тепер під питанням.

"На даний момент невизначений статус "Вагнера" повинен стати полегшенням для українських солдатів. Хоча лінія фронту в Україні, ймовірно, залишиться незмінною в короткостроковій перспективі, в залежності від того, як будуть розвиватися події в росії, українські військові можуть отримати вигоду з хаосу і ослаблення морального духу, щоб спробувати домогтися деяких успіхів", - йдеться в матеріалі NYT з посиланням на аналікітів.

У той же час, наголошується, що, на думку американських чиновників і незалежних аналітиків, в російській обороні поки не було ніяких проломів, які можна було б використовувати.

Відзначається, що марш Прігожина, згідно з попереднім аналізом, не привів до того, що будь-які російські підрозділи в п'ятницю або суботу покинули свої позиції на півдні або сході України, щоб прийти на захист москви, заявили американські чиновники.

Також американські чиновники заявляють, що ще занадто рано оцінювати довгострокові наслідки ворожнечі між Прігожиним і російським військовим істеблішментом.

"Попередні відносини між "Вагнером" і російським урядом, ймовірно, закінчилися", — сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики. "Навіть якби цього не сталося, було неясно, зіграв би Вагнер в цій війні ту ж роль, що і в битві за Бахмут".

Хоча частина найманців Прігожина, ймовірно, залишиться під контролем російської армії, питання про те, скільки солдатів "Вагнера" захочуть воювати під егідою міністерства, залишається відкритим.

"Вагнер був неймовірно важливим інструментом російської зовнішньої політики, особливо в Малі, Центральноафриканській Республіці, Сирії та інших країнах. Хоча угруповання, швидше за все, буде передане під контроль Міноборони, немає впевненості, що кремль дозволить йому згаснути як ефективній бойовій силі. Крім того, у Прігожина може бути ще один наступний хід, який ще належить розіграти", - зазначає NYT.

Заколот проти військово-політичного керівництва росії почався ввечері 23 червня. Прігожин звинуватив міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасімова у нібито ракетній атаці на позиції Вагнера на Донбасі.

Однак вже ввечері 24 червня, після заяв Прігожина про "взяття" низки міст в росії, він несподівано оголосив, що розвертає свої війська у зворотному напрямку та вирушає на бази ПВК.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко стверджує, що досягнення домовленості з Прігожиним є його заслугою.

Раніше повідомлялось, що Прігожина можуть ліквідувати у білорусі.