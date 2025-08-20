Politico: Коментарі Лаврова свідчать про відсутність поступок москви щодо України

Слова Лаврова також свідчать про те, що кремль не пом’якшив своїх максималістських позицій щодо України.

Коментарі міністра закордонних справ рф Сергія Лавровапідірвали сподівання на будь-який прогрес у припиненні війни проти України з моменту зустрічі російського диктатора владіміра путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це пише Politico.

Як зазначає видання, слова Лаврова також свідчать про те, що кремль не пом’якшив своїх максималістських позицій щодо України. За його словами, росія хоче, щоб Україна стала нейтральною державою, скоротила свої війська та відмовилася від прагнення вступити до НАТО.

"москва не погодиться на колективні гарантії безпеки, узгоджені без участі росії… росія погодиться, якщо гарантії безпеки Україні будуть надані на рівних засадах за участю таких країн, як Китай, Сполучені Штати, Велика Британія та Франція", — сказав очільник МЗС країни-агресора на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Йорданії.

Будь-який вплив Пекіна та москви на те, як будуть діяти "гарантії безпеки" для України, ускладнює роботу західних союзників. Навіть якщо вони намагаються підготувати план захисту України після підписання угоди про припинення вогню чи миру, така позиція створює перешкоди, зазначає Politico.

Ще одним прикладом відмови кремля робити кроки для припинення війни є запланована зустріч путіна та президента України Володимира Зеленського, яка, за словами Лаврова, поки що залишається «далекою перспективою».

У середу Лавров згадав про ідею, висунуту під час мирних переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, щодо створення коаліції країн-гарантів безпеки України, схожої на НАТО. Цей план на Заході не спрацював, бо москва вимагала, щоб усі країни, включаючи росію, одностайно схвалили його перед тим, як гарантії могли б запрацювати, зазначають журналісти.

"Я впевнений, що на Заході — перш за все у Сполучених Штатах — вони чудово розуміють, що обговорення питання безпеки без рф — це утопія, шлях у нікуди", — запевняв Лавров на пресконференції.

Він також назвав слова головної дипломатки ЄС Каї Каллас та, як пише Politico, "затятого яструба росії", "деградацією методів зовнішньої політики".

США та країни Європи терміново розробляють гарантії безпеки для України, щоб створити умови для можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.