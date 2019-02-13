Поліцейський, який вийшов із СІЗО, розповів свою версію бійки з С14

Мельников розповів, що працює в правоохоронних органах з 2006 року і не працював у "Беркуті"

Поліцейський Василь Мельников, підозрюваний у побитті члена С14 біля Подільського райуправління у Києві, вийшов із Ізолятора тимчасового тримання і заявив, що в нього не було наміру добивати лежачого.

Про це він сказав у відео коментарі, опублікованому на Facebook сторінці кандидата у президенти Ілля Киви.

Мельников розповів, що працює в правоохоронних органах з 2006 року і не працював у "Беркуті".

На питання, чи кричав він "Лягай, Бандера", Мельников відповів: "Мене ще в той момент і не було на вулиці і той момент я не думав, хто це".

"(Бандера – ред.) – це людина, яка колись була націоналістом і відстоював свої інтереси", - сказав він, додавши, що він байдужий до цієї постаті, і не відноситься до нього ні негативно, ні позитивно.

Щодо побиття представника С14 Мельников сказав: "На той момент мене так само забризкали балоном і я переживав, що може бути все що завгодно, і стан був емоційний. І коли людина перебувала на землі, то якщо і наносилися якісь удари, то не по голові і сказати, що у мене не було прямого наміру добити".

Він також заявив, що поліцейські намагалися завадити людям потрапити в чергову частину, де зберігається вогнепальна зброя.

Раніше кандидат у президенти від "Соціалістичної партії" Ілля Кива вніс заставу 115 тисяч 260 гривень за поліцейського Василя Мельникова, підозрюваного у побитті ногами учасників С14 у Києві.

Глава парламентської фракції "Опозиційний блок" та кандидат у президенти Олександр Вілкул заявив, що також вніс заставу у розмірі 115 тис. грн за арештованого поліцейського Василя Мельникова.

Як відомо, слідчі Центрального апарату ДБР повідомили про підозру працівнику Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції Києва у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, під час затримання представника С14.

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.