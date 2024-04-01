​Політична сила Ердогана зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах за 20 років

Опозиція, яка відроджується в Туреччині, перемогла Ердогана на вирішальних місцевих виборах.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Після підрахунку більшості голосів представник головної опозиційної партії "Республіканська народна партія" Екрем Імамоглу лідирує на 10% у перегонах на посаду мера Стамбула.

Також опозиція зберегла контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні.

Це стало найбільшою поразкою Ердогана і його партії за 20-ти річний період їхнього перебування при владі та може свідчити про зміни в політичному полі країни.

Сам президент назвав це "поворотним моментом" у своєму зверненні після опівночі.

"Якщо ми припустилися помилки, ми її виправимо. Якщо нам чогось не вистачає, ми це допрацюємо", – сказав Ердоган.

За даними підрахунку бюлетенів з майже 93% виборчих урн, відкритих у Стамбулі, Імамоглу отримав 50,92% підтримки порівняно з 40,05% за кандидата від ПСР Мурата Курума – колишнього міністра в уряді Ердогана.

Офіційні результати, оприлюднені державним агентством Anadolu, показали, що ПСР та її головний союзник втратили посади мерів у 19 головних муніципалітетах, зокрема великих містах Бурса і Баликесір.