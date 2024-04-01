Політична сила Ердогана зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах за 20 років
Про це повідомляє агенція Reuters.
Після підрахунку більшості голосів представник головної опозиційної партії "Республіканська народна партія" Екрем Імамоглу лідирує на 10% у перегонах на посаду мера Стамбула.
Також опозиція зберегла контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні.
Це стало найбільшою поразкою Ердогана і його партії за 20-ти річний період їхнього перебування при владі та може свідчити про зміни в політичному полі країни.
Сам президент назвав це "поворотним моментом" у своєму зверненні після опівночі.
"Якщо ми припустилися помилки, ми її виправимо. Якщо нам чогось не вистачає, ми це допрацюємо", – сказав Ердоган.
За даними підрахунку бюлетенів з майже 93% виборчих урн, відкритих у Стамбулі, Імамоглу отримав 50,92% підтримки порівняно з 40,05% за кандидата від ПСР Мурата Курума – колишнього міністра в уряді Ердогана.
Офіційні результати, оприлюднені державним агентством Anadolu, показали, що ПСР та її головний союзник втратили посади мерів у 19 головних муніципалітетах, зокрема великих містах Бурса і Баликесір.