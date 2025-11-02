Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх на батьківщину

02 листопада 2025, 13:09
Двоє військових, захоплених в Україні, заявили про бажання не повертатися на батьківщину і переїхати до Південної Кореї, побоюючись репресій.

Двоє північнокорейських військових, захоплених в Україні під час служби на боці росії, звернулися з проханням передати їх до Південної Кореї замість повернення на батьківщину.

Про це пише німецька медіа компанія Deutsche Welle.

Двоє солдатів КНДР під час інтерв’ю для документального фільму 28 жовтня у Києві, де вони перебувають під контролем української сторони, заявили про бажання потрапити до Південної Кореї. Інтерв’ю координувала південнокорейська правозахисна організація Gyeore-eol Nation United. За її даними, один із військових вже раніше звертався із подібним проханням під час зустрічі з представником парламенту Республіки Корея в лютому.

За оцінками розвідслужб Південної Кореї та західних партнерів, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.

Південнокорейська розвідка повідомляє, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, щоб уникнути полону. У разі поранення вони можуть здійснювати самопідрив за допомогою гранат.

Раніше, у вересні, південнокорейська спецслужба повідомила, що внаслідок бойових дій в Україні загинули близько 2000 північнокорейських військових, які воювали на боці рф.

Нагадаємо, що на початку року ЗСУ взяли у полон двох військових КНДР

 
війнаКНДРполонвійськові

