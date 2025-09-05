Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Польща готує законопроєкт для фінансування Starlink в Україні

05 вересня 2025, 15:43
Польща готує законопроєкт для фінансування Starlink в Україні
Фото: СNN
Документ можуть розглянути вже на найближчій чотириденній сесії Сейму.

Уряд Польщі розробив і передав до парламенту законопроєкт, який дозволить оплачувати послуги супутникового інтернету Starlink для України.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик, повідомляє Biznes Alert.

За його словами, документ можуть розглянути вже на найближчій чотириденній сесії Сейму. Після цього законопроєкт має пройти Сенат і бути підписаним президентом.

У ньому також передбачено питання соціальних виплат для українських біженців та систему перевірки їхнього місця проживання.

Наразі чинне законодавство Польщі гарантує підтримку забезпечення зв’язку Starlink для України до 30 вересня 2025 року.

Втім, наприкінці серпня міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща не зможе продовжувати фінансування через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо допомоги українським біженцям.

Гавковський назвав це "подарунком для путіна", адже відключення України від критично важливих сервісів напряму грає на руку агресору.

Польщаstarlinkвійна в Україні

