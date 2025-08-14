Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща інвестує $3,8 млрд у модернізацію винищувачів F-16

14 серпня 2025, 11:03
Польща інвестує $3,8 млрд у модернізацію винищувачів F-16
Роботи проводитимуться на авіаційному заводі в Бидгощі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував модернізацію всього парку винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні країни. Йдеться про 48 багатоцільових літаків F-16 C/D Block 52.

Про це заявили в уряді Польщі.

В середу, 13 серпня, Косіняк-Камиш підписав контракт на модернізацію, яка здійснюватиметься на Військовому авіаційному заводі №2 у Бидгощі. Угода укладена між урядами Польщі та США.

"Рік тому ми підписали великий контракт на закупівлю вертольотів Apache. Сьогодні укладаємо не менш важливу угоду на модернізацію всіх 48 F-16, які вже 20 років служать у польських ВПС", – заявив міністр.

За словами Косіняка-Камиша, літаки пройшли бойовий шлях – патрулювали небо Польщі та країн Балтії, брали участь у міжнародних місіях і стали символом бойової готовності країни.

"F-16 C/D мають хороші характеристики, але з огляду на нові загрози, цього вже недостатньо. Завдяки модернізації ми отримаємо версію V Block 72 – найновітнішу, яку, зокрема, закуповує Словаччина", – пояснив глава Міноборони.

Оновлення стосуватиметься не лише самих літаків, а й систем радіолокації, зв’язку, саморозпізнавання, а також наземної інфраструктури, тренажерів і підготовки інструкторів.

"Це інвестиція в національну безпеку, здійснена з урахуванням фінансової відповідальності. Наша мета – увійти до трійки лідерів НАТО за оперативними можливостями, і цей крок нас наближає до мети", – підсумував Косіняк-Камиш.

 
ПольщаF-16

