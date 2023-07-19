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Польща не зніматиме ембарго на постачання сільгосппродукції з України

19 липня 2023, 18:27
Польща не зніматиме ембарго на постачання сільгосппродукції з України
Фото: Росіяни вивозять українське зерно через Маріуполь (скриншот із відео)
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не має наміру відкривати кордони для української сільгосппродукції.

"Ми бережемо наше сільське господарство, тому не відкриваємо кордони для сільськогосподарських товарів з України", – сказав польський прем'єр.

Про це Міністерство сільського господарства Польщі пише у Twitter.

"Війна в Україні справляє дедалі серйозніший вплив на аграрний ринок, і це негативно позначається на поляках, тому ми запровадили ембарго на товари з України", – зазначив Моравецький.

За його словами, через кілька місяців ЄС має намір знову відкрити кордони для ввезення зерна з України.

"Ми на це не згодні, ми не відкриємо кордони й не допустимо дестабілізації нашої економіки. Ми зобов'язані захищати польські інтереси й наше сільське господарство", – наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш повідомив, що на зустрічі аграрних міністрів було досягнуто згоди й підписано петицію про продовження заборони на ввезення чотирьох видів зернових з України до кінця 2023 року.

"Обмеження імпорту зерна з України не позначилося на транзиті. В лютому транзит кукурудзи становив 114 тис. тонн, а в червні – 260 тис. тонн. Тому рішення Європейської Комісії про відкриття кордонів 15 вересня не є змістовно обґрунтованим", – заявив Телуш. 

На зустріч аграрних міністрів до Варшави були запрошені міністри України та Молдови, але вони не змогли приїхати через об'єктивні причини. Польський міністр висловив сподівання на зустріч у майбутньому.

"Ми хочемо допомогти Україні в транзиті. Ми знаємо, що ця війна – війна, яку ми маємо виграти", – сказав Телуш і додав, що перемоги в ній буде досягнуто, коли буде "впроваджено рішення, які допоможуть нам у цьому".

Нагадаємо, що Reuters написав, що 5 країн хочуть продовження мораторію на імпорт українського зерна.

зерноПольща

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