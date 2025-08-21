Польща піднімала свою авіацію через удари рф по Україні

Сусідня країна заявила, що її повітряний простір не був порушений.

У Польщі заявили, що операції польських та союзних літаків у четвер, які пов'язані з російською атакою по Україні, завершилися. З словами військових, порушень польського повітряного простору не зафіксували.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі, передає Reuters.

"У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України операції польської та союзної авіації в польському повітряному просторі завершені", - додали у повідомленні.