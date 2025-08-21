Польща піднімала свою авіацію через удари рф по Україні
21 серпня 2025, 12:55
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Сусідня країна заявила, що її повітряний простір не був порушений.
У Польщі заявили, що операції польських та союзних літаків у четвер, які пов'язані з російською атакою по Україні, завершилися. З словами військових, порушень польського повітряного простору не зафіксували.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі, передає Reuters.
"У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України операції польської та союзної авіації в польському повітряному просторі завершені", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, 21 серпня росія завдала масованого удару по Україні, найбільше постраждали західні області України. Зокрема через ворожий удар по Львову загинула людина, ще двоє осіб отримали поранення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна десятків будинків. Усі служби працюють на місці.