ПОЛІТИКА

Польща повідомила про спроби росії розпалювати антиукраїнські настрої

04 листопада 2025, 14:42
Польща повідомила про спроби росії розпалювати антиукраїнські настрої
росія хоче зобразити українців більшою загрозою для поляків, ніж москва.

Польський Генштаб попереджає, що росіяни проводять "інтенсивні психологічні операції" проти України у Польщі. Зокрема, вони створюють атмосферу страху щодо "українських претензій" на польську територію, розпалюють антиукраїнські настрої та "здійснюють дії, спрямовані на руйнування позитивних польсько-українських відносин".

"Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, замаскування антивоєнних муралів) та інтенсивні онлайн-наративи – на порталах та акаунтах осіб, які пропагують мову ворожнечі проти України", — заявили у Генштабі Польщі. 

Зазначається, що спостерігається зростання антиукраїнської поведінки в місцях, де відбувається передача зброї або інша підтримка України (Гдиня, Гданськ). 

Польські військові пояснили, що таким чином росіяни хочуть вселити страх та відчуття загрози через присутність українців у Польщі. В інфопросторі москва створює меседж про те, що агресією кремль нібито відповідає на Волинську трагедію та підтримує Польщу. Також росія хоче зобразити українців більшою загрозою для поляків, ніж москва. 

У Генштабі Польщі наголосили, що у війні чітко визначено межу між злочинцем і жертвою. 

"Агресор знаходиться на сході — і це росія", — наголосили там.

