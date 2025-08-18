Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща пояснила, чому не бере участі у саміті з Трампом і Зеленським

18 серпня 2025, 12:02
Польща пояснила, чому не бере участі у саміті з Трампом і Зеленським
Фото: з вільних джерел
Варшава не з великих гравців, тому відсутність на переговорах не є провалом.

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що відсутність польського представника на саміті у Вашингтоні, де президент США Дональд Трамп зустрічається з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн, не є проблемою для польської дипломатії.

Про це в ефірі Polsat News заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіль Бартошевський. 

На запитання журналіста, чи не є відсутність польських представників провалом дипломатії, Бартошевський відповів:

"Президент Трамп запрошує до Вашингтона. Як бачите, він не запросив президента Навроцького. Так само, як і прем'єр-міністра Туска", - сказав він.

Бартошевський пояснив, що президенти США, як правило, проводять переговори саме з президентами інших країн, а не з прем'єр-міністрами - виняток становлять лише великі держави, як-от Німеччина, Велика Британія, Італія, Ізраїль чи Індія.

"Польща це країна середнього масштабу. Вона не має такого міжнародного впливу, як, наприклад, Німеччина. З іншого боку, президент Фінляндії є особистим другом Трампа. І, зрештою, він також президент", — додав він.

Представник МЗС наголосив, що відсутність Польщі у Вашингтоні не є критичною.

"Фактично рішення ухвалюються у вузькому американському колі. Європейські представники не братимуть участі в переговорах - їхній вплив буде обмеженим. Реальні рішення ухвалює одна людина", - вважає Бартошевський.

Він також зазначив, що позицію Польщі було попередньо узгоджено з європейськими партнерами:

"Міністр Радослав Сікорський учора на відеоконференції з європейськими посланцями передав нашу позицію. Вона узгоджена, і саме про неї говоритимуть", - підсумував заступник міністра.

Зранку понеділка Зеленський прибув до США на переговори із Трампом.

 

