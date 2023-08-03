Польща продовжить в вересні заборону на ввезення української продукції

Уряд країни заявив, що не відмовиться від намірів продовжити заборону на ввезення української агропродукції і окремо від ЄС та вважають позицію Єврокомісії політично вмотивованою.

Про це йдеться в PAP.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус.

На питання про те, чому Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України українського зерна після 15 вересня, Телус відповів, що не бачить змістовних аргументів на користь цього рішення, і що це схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.

"Ці аргументи суто політичні", – заявив міністр.