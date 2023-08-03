Польща продовжить в вересні заборону на ввезення української продукції
Про це йдеться в PAP.
Таку заяву зробив міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус.
На питання про те, чому Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України українського зерна після 15 вересня, Телус відповів, що не бачить змістовних аргументів на користь цього рішення, і що це схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.
"Ці аргументи суто політичні", – заявив міністр.Раніше Латвія заявила, що експортувати українське зерно через Балтійське море непросто, але можливо.