Польща та Литва наполягають на нових санкціях проти білорусі з обмеженнями щодо росії – ЗМІ

Проект санкцій проти білоруського режиму готовий із кінця січня.

Польща активізує зусилля із синхронізації економічних санкцій проти білорусі з обмеженнями проти рф. Варшаву в цьому питанні підтримує, першою чергою, Литва.

Про це повідомляє PolskieRadio.

За даними ЗМІ, проект санкцій проти білоруського режиму готовий до реалізації із кінця січня. Зокрема, у “чорний список” пропонують додати осіб, відповідальних за переслідування журналіста Анджея Почобута. Також є галузеві обмеження.

"Якщо ми хочемо ефективно боротися з обходом санкцій, то повинні синхронізувати обмеження проти росії та білорусі", — заявив один із дипломатів. Інший дипломат зазначив, що січневий проект обмежень проти білорусі потрібно оновити, адже відтоді ЄС запровадив проти рф ще два пакети санкцій.

У січні Єврокомісія пропонувала вдарити по білоруському експорту, запровадивши обмеження, зокрема, щодо меблів, вугілля, нафти, золота та сталі. Проект санкцій проти білорусі передбачає й додаткові обмеження в авіаційному секторі.

Польща закликає до розширення та посилення цих санкцій. На початку цього місяця, коли також почалося і головування Іспанії в ЄС, Варшава за підтримки Литви посилюють тиск щодо цього питання.

Польща також зосереджує увагу на новій загрозі — бойовики “Вагнера” у білорусі, застерігаючи від ризику диверсійно-гібридної діяльності із залученням мігрантів для тиску на східний кордон ЄС.

За даними ЗМІ, роботу над санкціями проти білорусі заблокувала Португалія. Португалію підтримують країни, які вимагали послаблення раніше запроваджених санкцій і виключення з них білоруської калійної солі.