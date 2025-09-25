Польща відкрила пункти пропуску з білоруссю

Кордон був закритий два тижні.

У ніч проти 25 вересня польські прикордонники відкрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, внаслідок чого на митному оформленні з обох боків утворилися великі черги.

Про це повідомляє Польське агентство преси.

На ранок четверша працюють пункти пропуску «Брест – Тересполь» (для легкових автомобілів) і "Козловичі – Кукурик"» (для вантажного транспорту), а також три залізничні пункти: "Гродно – Кузниця-Бялостоцька", "Свислоч – Семенівка" і "Брест – Тересполь".

На пункті пропуску "Тересполь" із польського боку в черзі на виїзд стоять приблизно 100 легкових автомобілів, переважно з білоруською реєстрацією. З білоруського боку в електронній черзі на в’їзд до Польщі зареєстровано понад 3 тисячі легкових авто, але фактична кількість машин, які зараз чекають на кордоні, невідома.

На вантажному напрямку, зокрема в пункті "Корощин", на митне оформлення і виїзд із Польщі чекають близько 400 вантажівок.

Черга почала формуватися ще зранку 24 вересня, і вже до полудня того ж дня сягнула понад 200 фур.

Нагадаємо, що 9 вересня Польща закрила кордон із білоруссю на тлі російсько-білоруських військових навчань.