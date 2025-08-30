Польща вислала 15 українців, які "становили загрозу громадській безпеці"
30 серпня 2025, 14:19
Джерело: krymsos.com
Один з українців потрапив до списку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним
Польща видворила 15 громадян України, які "становили загрозу громадській безпеці" країни.
Про це повідомляє RMF24.
Прикордонники Польщі стверджують, що 15 українців були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані. Таким чином вони "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".
Один з українців потрапив до списку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.
Люди, на яких поширювалася ця процедура, були неодноразово засуджені за злочини та правопорушення - зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, грабежі, підробка документів, водіння в стані алкогольного сп'яніння, організація незаконного перетину польського кордону.
Вислані українці також отримали заборону повертатися до Польщі протягом 5-10 років.
"Польща є дружньою країною, відкритою для іноземців. Однак не буде і не буде терпимості до порушень ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації буде рішуче реагувати на випадки порушення нашого правопорядку", – заявила речниця міністерства Кароліна Галецька.