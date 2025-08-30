Польща вислала 15 українців, які "становили загрозу громадській безпеці"

Польща видворила 15 громадян України, які "становили загрозу громадській безпеці" країни.

Прикордонники Польщі стверджують, що 15 українців були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані. Таким чином вони "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

Один з українців потрапив до списку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.