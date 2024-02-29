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Польща може ввести ембарго на російську агропродукцію за прикладом Латвії

29 лютого 2024, 17:32
Польща може ввести ембарго на російську агропродукцію за прикладом Латвії
Фото: rbc.ua
Уряд Польщі вивчає досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з росії і, ймовірно, скоро здійснить аналогічні кроки.

Про це під час спільної зустрічі з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею в сказав глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

Туск сказав, що для нього важливою є думка латвійської колеги у контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні латвійського парламенту.

"Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії і не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу", - заявив Туск. 

За його словами, сьогодні обговорить це питання з польськими фермерами під час аграрного саміту у Варшаві.

"Я хочу, щоб всі це зрозуміли: надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі і нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі і Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки. І я дякую Евіці, що ми у Брюсселі разом переконуватимемо європейські інституції дуже серйозно зайнятися безпечними для наших країн нормативними актами щодо імпорту збіжжя і продовольства зі східних напрямків", - додав Туск. 

Він вважає, що Польща хоче допомогти Україні, але одночасно прагне стабілізувати ситуацію на ринках і захистити своїх фермерів.

Вчора стало відомо, що Туск збирає саміт і веде перемовини з Україною про тимчасове закриття кордону для торгівлі товарами.

За словами Туска, тема закриття кордонів також буде підійматись під час його зустрічі з фермерами. Представники Польщі та України ведуть перемовини щодо закриття кордону між країнами для торгівлі.

 
РосіяПольщаембаргоагро

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