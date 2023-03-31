Польща закликала своїх громадян покинути росію після арешту журналіста WSJ

Також у МЗС радять полякам не подорожувати до рф.

В Польщі "активізували" рекомендацію своїм громадянам покинути територію росії після арешту кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це пише прессекретарь міністра закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна у Twitter-акаунті.

"Це особливо важливо в контексті інформації про арешт Евана Гершковича", - написав Ясіна.

Під цим постом він розмістив заяву МЗС, в якій закликається відмовитись від поїздок до росії, а тим громадянам Польщі, які вже перебувають на території рф - радять покинути країну комерційними й приватними засобами.

Нагадаємо, суд москви заарештував до 29 травня затриманого в єкатеринбурзі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство.