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ПОЛІТИКА

Польща закликала своїх громадян покинути росію після арешту журналіста WSJ

31 березня 2023, 16:22
Польща закликала своїх громадян покинути росію після арешту журналіста WSJ
Фото: РБК-УКРАЇНА
Також у МЗС радять полякам не подорожувати до рф.

В Польщі "активізували" рекомендацію своїм громадянам покинути територію росії після арешту кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це пише прессекретарь міністра закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна у Twitter-акаунті.

"Це особливо важливо в контексті інформації про арешт Евана Гершковича", - написав Ясіна.

Під цим постом він розмістив заяву МЗС, в якій закликається відмовитись від поїздок до росії, а тим громадянам Польщі, які вже перебувають на території рф - радять покинути країну комерційними й приватними засобами.

Нагадаємо, суд москви заарештував до 29 травня затриманого в єкатеринбурзі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство.

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