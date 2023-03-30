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Журналіста Wall Street Journal відправили в СІЗО на два місяці

30 березня 2023, 17:58
Журналіста Wall Street Journal відправили в СІЗО на два місяці
Джерело: kartoteka
Суд москви заарештував до 29 травня затриманого в єкатеринбурзі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство.

Таким чином, російський суд залишив журналіста Wall Street Journal під вартою.

Повідомляє Wall Street Journal.

Лефортовський районний суд москви взяв Гершковича під варту строком на 1 місяць 29 діб за статтею 276 КК рф. Йому загрожує 20 років в'язниці.

Повідомляється, що журналіста доправили до суду близько 14 години дня за московським часом. Перед цим усіх відвідувачів евакуювали з будівлі суду. 

До Гершковича приїхав адвокат Данило Берман з ордером на представлення його інтересів, проте адвоката не пустили до підзахисного. Пристав сказав, що в журналіста адвокат уже заявлений.

Потім пристави заблокували крило п'ятого поверху суду, де розташовані кілька залів для засідань. На прохання адвоката пройти до зали пристав пригрозив викликати російську гвардію.

Вдень стало відомо що російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК "вагнер".

РосіясуджурналістWall Street Journal

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