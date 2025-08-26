Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд

Польща максимально вкладає кошти в армію

Польща планує збільшити свій військовий бюджет до рекордного рівня. За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, оборонний бюджет на 2026 рік стане найбільшим в історії країни, подвоївши показники 2022 року.

Про це пише TVP Info.

Військовий бюджет на 2025 рік вже становить 186 млрд злотих, що дорівнює приблизно $45 млрд. Ця сума становить 4,7% ВВП країни. Президент Польщі Кароль Навроцький також заявив про плани збільшити чисельність військовослужбовців до 300 тис. осіб, порівняно з поточними 216 тис.

Нагадаємо, що уряди країн Європейського Союзу розглядають можливість перегляду визначення оборонних інвестицій, щоб дозволити збільшення державних витрат без ризику порушення фіскальних правил ЄС. Це питання стало особливо актуальним на тлі зростаючих загроз з боку росії та необхідності посилення обороноздатності країн-членів.