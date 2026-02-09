Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща знову зафіксувала невідомі повітряні об'єкти в небі над країною

09 лютого 2026, 13:02
Фото: з вільних джерел
За даними військових, об’єкти були постійно ідентифіковані та перебували під контролем розвідувальних систем.

У ніч проти 9 лютого військові радіолокаційні системи Польщі вкотре зафіксували потрапляння у повітряний простір країни невідомих об’єктів, які нагадують повітряні кулі.

Про це повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

За даними військових, об’єкти були постійно ідентифіковані та перебували під контролем розвідувальних систем.

"Ситуація була повністю контрольованою та не становила жодної загрози безпеці повітряного руху чи громадянам Польщі", — зазначили у відомстві.

У командуванні додали, що військові діяли відповідно до чинних процедур та співпрацюють зі службами, відповідальними за безпеку держави.

Подібні інциденти фіксують не вперше. У ніч проти 31 січня польські військові також повідомляли про об’єкти, які наближалися до кордону з білоруссю. Через це над Підляським воєводством тимчасово обмежували використання частини повітряного простору для цивільної авіації.

У ніч проти 1 та 2 лютого ситуація повторилася — системи ППО Польщі зафіксували об’єкти, схожі на повітряні кулі, що залетіли в повітряний простір країни. Польська сторона тоді припускала, що йдеться про спроби перевірити реакцію систем протиповітряної оборони.

