Польські фермери влаштували тракторні пробіги дорогами країни

Акції протесту мають тривати місяць до 14 грудня.

Опівдні 14 листопада у Польщі розпочався загальнонаціональний протест фермерів, які виступають, серед іншого, проти угоди з Меркосур та імпорту продукції з України.

Про це пише Business Insider.

Пікети та проїзди тракторів заплановані в близько 50 містах країни, більшість з яких у Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі. Мітингарі запевняють, що дороги блокувати не будуть.

Як зазначають організатори в коментарі місцевій пресі, ситуація в сільському господарстві Польщі стає дедалі складнішою. Протестувальники вимагають переговорів з профільним міністром.

Головними проблемами невдоволені фермери називають імпорт продукції з України та сільськогосподарську політику Європейського Союзу, включаючи угоду з Меркосур по імпорту зерна, м’яса тощо.