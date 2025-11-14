Польські фермери влаштували тракторні пробіги дорогами країни
14 листопада 2025, 20:10
Акції протесту мають тривати місяць до 14 грудня.
Опівдні 14 листопада у Польщі розпочався загальнонаціональний протест фермерів, які виступають, серед іншого, проти угоди з Меркосур та імпорту продукції з України.
Про це пише Business Insider.
Пікети та проїзди тракторів заплановані в близько 50 містах країни, більшість з яких у Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі. Мітингарі запевняють, що дороги блокувати не будуть.
Як зазначають організатори в коментарі місцевій пресі, ситуація в сільському господарстві Польщі стає дедалі складнішою. Протестувальники вимагають переговорів з профільним міністром.
Головними проблемами невдоволені фермери називають імпорт продукції з України та сільськогосподарську політику Європейського Союзу, включаючи угоду з Меркосур по імпорту зерна, м’яса тощо.
За словами фермерів, вже спостерігається значне падіння цін, зокрема на місцеві пшеницю, кукурудзу та цукор, а сільськогосподарське виробництво в Польщі стає збитковим. При цьому мітингувальники зазначають, що нібито не хочуть ускладнювати життя громадянам, тому про перекриття доріг поки не йдеться. Натомість поляки влаштують тракторопробіги в кількох місцях. Головною своєю проблемою фермери називають Брюссель, а не споживачів. Акція анонсована строком на місяць, форма протестів при цьому може змінитися.