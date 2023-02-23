Польські сапери виконали секретну операцію в Україні: розмінували сотні тисяч метрів

В Україні завершилася секретна місія польських саперів, яка тривала майже п'ять місяців.

Вчора до Польщі повернулася група саперів після п'ятимісячної місії в Україні з розмінування деокупованої території.

Пише польське видання Wirtualna Polska.

"Протягом п'яти місяців 98 польських поліцейських брали участь у надсекретній місії в Україні. Вони опікувалися розмінуванням районів, з яких пішли росіяни", йдеться в матеріалі.

Місія розпочалася після минулорічного звернення України до членів групи ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Євросоюзу. Цей запит стосувався відправлення піротехніків в Україну для розмінування де-окупованих територій країни.

"В українській армії не вистачає саперів, не можуть цього зробити і військові сапери з країн НАТО, тому що це буде сприйнято росією як провокація. Єдиним варіантом було послати поліцейських піротехніків", - написали польські журналісти.

Влітку минулого року в Польщі створили Гуманітарний контингент поліції, до якого входять офіцери окремих контртерористичних підрозділів поліції. До України поїхали лише добровольці. Група з 98 фахівців, а це сапери, фельдшери, члени бойових груп для захисту місії і дві собаки, прибули в Україну зі своїм обладнанням на початку жовтня.

Спочатку передбачалося, що місія триватиме три місяці, проте в грудні її було продовжено ще на два.

Місія розчистила понад 342 тисяч кв. метрів територій і понад 17,5 тисяч кв. метрів доріг, зокрема аеропорт біля Києва (ймовірно, Гостомель), де-окуповані території Київської області та районів річки Дніпро.