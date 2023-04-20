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ПОЛІТИКА

Понад 4000 рахунків росіян у кіпрських банках можуть бути закриті через санкції – ЗМІ

20 квітня 2023, 20:15
Понад 4000 рахунків росіян у кіпрських банках можуть бути закриті через санкції – ЗМІ
Фото: obozrevatel.com
Вони зачіпають також кіпрських фізичних та юридичних осіб.

Понад 4 тисячі рахунків росіян у банках Кіпру можуть бути закриті протягом найближчих двох місяців на тлі нових санкцій проти росії. 

Про це повідомляє Cyprus Mail.

"Банк Кіпру відправив 6000 листів російським клієнтам із проханням підтвердити, що вони постійно проживають на Кіпрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в іншому повідомленні йдеться, що 4000 російських клієнтів банку, які не проживають постійно на Кіпрі, отримали повідомлення про те, що їхні рахунки будуть закриті. Місцеві банки намагалися дотримуватися санкцій, оголошених США та Великобританією минулого тижня, а ЄС незабаром наслідуватиме їх приклад і запровадить подібні обмеження.

Cyprus Mail пише, що кіпрські банки повністю дотримуються санкцій, незважаючи на те, що не зобов'язані робити це згідно із законом, як з погляду санкцій, введених Сполученими Штатами, так і санкцій, введених Британією.

Весь банківський сектор Кіпру постраждав від нової хвилі санкцій, накладених на росіян. Представник Кіпрської банківської асоціації Андреас Костуріс повідомив радіо Trito в четвер, що було "заморожено рахунки тих, хто підпадає під санкції, незалежно від громадянства". Він також зазначив, що кіпрські банки вже десять років дотримуються американських санкцій.

Цю думку також висловив на зустрічі в президентському палаці в середу глава Центрального банку Константінос Херодоту, який сказав, що за останні кілька років 43 000 підставних компаній, що працюють на Кіпрі, закрилися, а 123 000 банківських рахунків було закрито.

Відповідаючи на питання про закриття рахунків російських клієнтів, Костуріс підкреслив, що за останні роки були закриті тисячі рахунків і говорити про те, що це стосується лише людей певної національності, неправильно.

Він пояснив, що це питання стосується політики оцінки ризиків банків. "Банки оцінюють конкретні країни, галузі, осіб і сфери діяльності, і якщо дані вказують на те, що ризик особливо високий, то вони не працюють з ними", — сказав він.

Нагадаємо, Сейм Литви запровадив національні санкції проти росіян і білорусів.

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