CУСПІЛЬСТВО

Понад половина поляків виступають проти євроатлантичної інтеграції України

04 вересня 2025, 12:32
Понад половина поляків виступають проти євроатлантичної інтеграції України
Фото: AP / Scanpix
Частка противників підтримки Польщею вступу України до НАТО суттєво вища серед людей віком за 50 років.

Частка поляків, які виступають проти підтримки Польщею євроатлантичної інтеграції України, зросла до майже 53%.

Про це свідчить опитування від IBRiS на замовлення польської газети Rzeczpospolita.

На запитання, чи має Польща підтримувати вступ України в НАТО, тільки 33,5% відповіли "так". Водночас 52,7% виступили проти підтримки, а ще 13,8% не визначились з думкою.

ЗМІ зазначає, що думка респондентів здебільшого залежить від їхніх політичних симпатій. Наприклад, серед прихильників керівних партій схвальні відповіді дали 59%, а проти висловлювалися переважно виборці, які підтримують опозиційні Право і справедливість, ультраправу Конфедерацію та Разом (у цій групі проти висловились 74%).

Частка противників підтримки Польщею вступу України в НАТО суттєво вища серед людей віком за 50 років, жителів сільської місцевості (62%), людей без вищої освіти (71%) і в основному тих, хто вважає своє матеріальне становище незадовільним (91%).

ПольщаНАТОУкраїнаполякисоцопитування

