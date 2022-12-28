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ПОЛІТИКА

Попри перешкоди росії Україна відправила ще 11 суден агропродукції до Африки, Азії та Європи

28 грудня 2022, 15:16
Попри перешкоди росії Україна відправила ще 11 суден агропродукції до Африки, Азії та Європи
зерно корабель
Ключовою перешкодою в роботі «зернового коридору» залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року

У рамках «Зернової ініціативи» за минувші два дні з портів Великої Одеси вийшло 11 суден, які експортували 422 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи, інформує Міністерство інфраструктури України.

Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

Ключовою перешкодою в роботі «зернового коридору» залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року.

Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з яких 71 судно — на вхід до портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій. Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмету перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією.

Таким чином нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії. До цього він місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.


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