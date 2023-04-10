Поразка росії в Україні буде найкращим способом стримування Китаю від Тайваню – конгресмен

Найкращим засобом стримування президента Сі є поразка путіна в Україні.

Якщо росія зазнає поразки в повномасштабному вторгненні в Україну - це буде найкращим способом стримування глави Китаю Сі Цзіньпіна щодо Тайваню.

Про це заявив голова Комітету Палати представників США із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, повідомляє NBC .

"Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані і в тихоокеанському регіоні. Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка путіна в Україні", - заявив він, відповідаючи на запитання ведучого, чи впевнений він у тому, що республіканці Палати представників США не перешкоджатимуть додатковій допомозі Україні.

Раніше повідомлялось, що КНР вивчає російсько-українську війну, що може сигналізувати про потенційні майбутні дії Пекіна проти Тайваню.