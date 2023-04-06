Китай вивчає війну росії в Україні, що сигналізує про можливі дії проти Тайваню – ФБР

КНР вивчає російсько-українську війну, що може сигналізувати про потенційні майбутні дії Пекіна проти Тайваню.

Таку заяву зробив директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей.

Про це повідомив телеканал CNN.

На думку директора директор Федерального бюро розслідувань, урок, на якому Китай може зосередитися, це вплив санкцій на російську економіку.

Крістофер Рей додав, що Китай вже почав вживати заходів, щоб захистити свою економіку від потенційних санкцій.

Глава ФБР вважає, що ці дії можуть слугувати ознакою можливих майбутніх дій проти Тайваню.

"Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, то можна було б очікувати, що на них накладуть низку санкцій. Тож той факт, що китайці витрачають стільки часу на підтримку своєї економіки... ми називаємо таку поведінку підказкою", - підсумував він.