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Посли ЄС висловилися за реформу Європейського фонду миру і 5 млрд євро на зброю для України

13 березня 2024, 20:27
Посли ЄС висловилися за реформу Європейського фонду миру і 5 млрд євро на зброю для України
ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту, - наголосило бельгійське головування.

Посли країн-членів Євросоюзу погодилася на реформу Європейського фонду миру.

Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі Х (twitter).

Дипломати підтримали збільшення на 5 мільярдів євро фінансування фонду, з якого оплачують постачання зброї Україні.

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - йдеться в дописі.

Тим часом голова МЗС Дмитро Кулеба  висловив подяку країнам-членам ЄС та верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю за підтримку.

"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги", – написав Кулеба.

Тепер Україна з нетерпінням очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Наразі у межах чинного фонду держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Києву. Розмір фонду кілька разів розширювали, але рішення щодо виділення і витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Такий підхід дозволив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відкласти чи накласти вето на допомогу Україні.

 

ЄСдопомога Українівійна в Україніросія окупантиФонд миру

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