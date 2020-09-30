Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Посольство Британії закликало Раду прибрати ризикові положення з проєкту про "карантинні" вибори

Посольство Британії закликало українських парламентарів терміново прибрати з проєкту закону про організацію виборів під час карантину положення, які послаблюють контроль за партійним фінансуванням.
Посольство Британії закликало Раду прибрати ризикові положення з проєкту про "карантинні" вибори Фото: з вільних джерел

Як пише "Європейська правда", заяву про це посольство оприлюднило перед очікуваним розглядом законопроєкту № 4117. 

"Закликаємо Верховну Раду терміново переглянути законопроєкт про проведення виборів в умовах карантину, вилучивши норми, що послаблюють прозорість і контроль партійного фінансування, і прийнявши передбачені законопроєктом протиепідемічні заходи для безпечного перебігу голосування 25 жовтня", - пише посольство Британії.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт включений до порядку денного на 30 вересня.

Раніше окремі експерти звернули увагу, що проєкт може повністю вилучити з Виборчого кодексу норму, що зобов'язує територіальні виборчі комісії перевіряти фінансові звіти партій і кандидатів. Це частина 8 ст. 214 Виборчого кодексу: 

"Аналіз фінансових звітів здійснює територіальна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства територіальна виборча комісія зобов’язана у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомити про це відповідні органи, уповноважені забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності". 

На момент цієї публікації у проєкті, розміщеному на сайті Ради, зазначено, що цю норму (частину 8) пропонують виключити. 

Нагадаємо, що раніше Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед депутатів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2020 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.