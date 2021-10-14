Посольство США в Україні оприлюднило інструкцію з лотереї "зелена карта" на 2023 рік українською мовою

У 2023 фіскальному році для програми "диверсифікаційних емігрантів" виділено 55 тис. віз

Посольство США в Україні розповсюдило інструкцію з лотереї "зелена карта" (Green Card) на 2023 українською мовою.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Особи, які відбираються програмою (переможці), повинні відповідати простим, але жорстким критеріям для того, щоб мати можливість статусу постійного жителя США", - сказано в оприлюдненому документі.

Згідно з документом, у 2023 фіскальному році для програми "диверсифікаційних емігрантів" виділено 55 тис. віз. Україна потрапила до списку країн, населення яких має право брати участь у лотереї.

Інструкція містить вимоги до претендентів. Описана процедура подання заявки на участь у програмі. Висвітлено методику відбору претендентів.

Нагадаємо, що Уряд США офіційно відкрив програму візових лотерей на початку нового фінансового року, відому як Green Card, що дає право на постійне проживання у США.