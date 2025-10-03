Постачання зброї Україні опинилося під загрозою через шатдаун у США – The Telegraph

Під загрозою опинився масштабний проєкт щодо дронів.

Українсько-американські переговори про постачання зброї заморожені через шатдаун уряду США. Відтак, процес передачі озброєння опинився під загрозою.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, переговори між Києвом та Вашингтоном про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як уряд США припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету. Сотні тисяч федеральних службовців відправлені у відпустку, і зустрічі з українськими представниками зірвалися.

Джерело в уряді України стверджує, що головне занепокоєння полягає в можливих затримках із поставками американської зброї: