Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження досі не загасили - горять 20 гектарів трави
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пише "Громадське".
Рятувальники уточнюють, що трава та лісова підстилка горять окремим осередками поблизу смт Поліське, с. Влодимірівка, с. Жовтневе та с. Рудня Осошня.
"До гасіння залучено 104 чол. та 26 од. техніки (з них один вертоліт Мі-8, який здійснив 19 скидів води, загальним об'ємом 38 тонн)", - йдеться у повідомленні.
Також у ДСНС запевняють, що в Києві та Київській області радіаційний фон у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
4 квітня повідомлялося, що у зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу вогнеборцям авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
Спричинив пожежу підпал трави, правоохоронці встановили чоловіка, який міг це зробити.
Нагадаємо, що у США оприлюднили секретний звіт розвідки про аварію на Чорнобильській АЕС
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