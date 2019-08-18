У США оприлюднили секретний звіт розвідки про аварію на Чорнобильській АЕС

Американська неурядова організація "Національний архів безпеки" оприлюднила перший звіт розвідки США щодо катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

Це було таємне повідомлення асистента із питань розвідки та досліджень державного секретаря США Мортона Абрамовіца на ім’я держсекретаря Джорджа Шульца від 2 травня 1986 року, інформує "Громадське" із посиланням на американську неурядову організацію "Національний архів безпеки".

Зокрема, Абрамовіц ставив під сумнів, що загинули тільки дві особи.

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі — до 70 осіб", — пояснив Абрамовіц.

У розвідці США були переконані, що більшість персоналу мали б одразу евакуювати, але задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно залишалися би біля реактора. Хоча, насправді відразу після вибуху евакуації не відбувалося. А для реагування на інцидент залучали додаткові ресурси, зокрема, пожежників.

Масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто був поблизу реактора, загинули.

Нагадаємо, що Чорнобильська атомна електростанція – зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.

26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.

Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Четвертий реактор до листопада 1986 року накрили саркофагом з металоконструкцій і бетону.

У 2012 році розпочалося будівництво нового безпечного конфайнменту над старим об'єктом "Укриття". НБК має проектний термін експлуатації 100 років. Його будівництво обійшлося в EUR1,5 мільярда.

Новий саркофаг насунули на 4-й енергоблок ЧАЕС у листопаді 2016 року, але ввели його в експлуатацію лише10 липня 2019 року.