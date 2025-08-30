Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Правоохоронці розкрили нові деталі вбивства Парубія

30 серпня 2025, 19:49
Правоохоронці розкрили нові деталі вбивства Парубія
Скриншот з відео
Пошук злочинця триває
На поточному етапі розслідування у справі про вбивство нардепа Андрія Парубія правоохоронці не виключають російський слід.
 
Про це на брифінгу у Львові повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.
 
При цьому він уточнив, що у слідства наразі немає відомостей, які б вказували на зв'язок між сьогоднішнім вбивством Андрія Парубія та вбивством Ірини Фаріон понад рік тому.
 
Керівник Львівського обласного управління Нацполіції Олександр Шляховський своєю чергою розповів, що про стрілянину, жертвою якої став нардеп, правоохоронців повідомили об 11:37. Наряди поліції, які прибули на виклик, встановили, що невідомий здійснив близько 8 пострілів з короткоствольної вогнепальної зброї. Від отриманих поранень Андрій Парубій помер на місці.
 
На момент проведення брифінгу правоохоронці не встигли встановити особу стрільця. Також точно не встановлено, яку саме зброю використав убивця.
 
"Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від поліції. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця", — розповів Шляховський.
 
Керівник львівської поліції підтвердив раніше озвучену президентом інформацію про те, що злочин був ретельно спланований.
 
При цьому Шляховський відмовився надати журналістам інформацію про прикмети злочинця (зріст, колір волосся тощо), а також про те, чи діяв стрілець самостійно, чи в складі організованої групи. Він також відмовився підтвердити, що стрілець був саме курьєром відомої служби доставки.

 

