Правоохоронці розкрили нові деталі вбивства Парубія

Пошук злочинця триває

На поточному етапі розслідування у справі про вбивство нардепа Андрія Парубія правоохоронці не виключають російський слід.

Про це на брифінгу у Львові повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

При цьому він уточнив, що у слідства наразі немає відомостей, які б вказували на зв'язок між сьогоднішнім вбивством Андрія Парубія та вбивством Ірини Фаріон понад рік тому.

Керівник Львівського обласного управління Нацполіції Олександр Шляховський своєю чергою розповів, що про стрілянину, жертвою якої став нардеп, правоохоронців повідомили об 11:37. Наряди поліції, які прибули на виклик, встановили, що невідомий здійснив близько 8 пострілів з короткоствольної вогнепальної зброї. Від отриманих поранень Андрій Парубій помер на місці.