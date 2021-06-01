Правоохоронці за допомогою тепловізора затримали громадянина РФ - порушника кордону

Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні

Співробітники Державної прикордонної служби України за допомогою тепловізора виявили у засніженому рову в Харківській області громадянина РФ, який намагався незаконно перетнути кордон, щоб відсвяткувати з родичами Різдво.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу відомства.

"За допомогою оптико-електронних приладів правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. На затримання непроханця вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера", - йдеться у повідомленні.

Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. До порушення перетину кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ.

У прес-службі зазначили, що у 2020 році прикордонники Харківського загону затримали майже 200 осіб, які незаконно перетнули або намагалися незаконно перетнути державний кордон України.

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