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Оператор Russia today не зміг потрапити до України й отримав заборону в'їзду на три роки - Держприкордонс

Встановили, що в період окупації півострова ця особа потрапляла туди з території РФ
Державна прикордонна служба України продовжує системну роботу з виявлення осіб, які в порушення законодавства незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, і повідомляє, що черговим таким порушником виявився оператор телеканалу Russia today, громадянин Російської Федерації.
Оператор Russia today не зміг потрапити до України й отримав заборону в Фото: BIN.ua

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна"

"Іноземець 1971 року народження слідував в нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму", - йдеться в оприлюдненому в четвер повідомленні.

Під час додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова ця особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. У Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу Russia today.

"Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на три роки заборонили в’їзд в Україну", - розповіли в Держприкордонслужбі України.

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26 11 2020 14:32
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