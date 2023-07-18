Представник США: Кліматична співпраця може змінити відносини між США і Китаєм

Відносини США та Китаю останнім часом значно погіршилися.

Китай і Сполучені Штати можуть використати кліматичну співпрацю для переосмислення своїх напружених відносин і очолити боротьбу з глобальним потеплінням, заявив у вівторок, 18 липня, високопоставленим китайським чиновникам спеціальний представник США з питань клімату Джон Керрі під час візиту у Пекін.

Про це повідомляє Reuters.

Триденний візит Керрі до Китаю, спрямований на відродження кліматичної співпраці між найбільшими країнами-джерелами викидів парникових газів, збігся з хвилями екстремальних погодних явищ по всій планеті.

"Ми сподіваємося, що це може стати початком нового визначення співпраці і здатності вирішувати розбіжності між нами", - сказав Керрі головному дипломату Китаю Ван І.

Звертаючись до прем'єра Лі Цяна, Керрі попередив, що ситуація може погіршитися цього літа, посилаючись на повідомлення про те, що метеостанція в північно-західному регіоні Китаю Сіньцзян зафіксувала в неділю, 16 липня, рекордно високу температуру 52,2°C.

"Прогнози набагато серйозніші, ніж будь-коли", - додав Керрі.

Пізніше під час зустрічі Лі визнав серйозні кліматичні наслідки, з якими зіштовхнувся Китай та інші країни.

Основними сферами розбіжностей між двома сторонами є питання фінансування кліматичних заходів, споживання вугілля в Китаї і скорочення викидів метану.

Керрі сказав Вану, що переговори можуть забезпечити новий старт для двох країн, які загрузли в суперечках навколо Тайваню і торгівлі.

"Ми дуже сподіваємося, що це може стати початком не лише розмови між нами на кліматичному шляху, але й тим, що ми зможемо почати змінювати ширші відносини", - сказав Керрі.

Керрі зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Чженхуа у понеділок, 17 липня. Ван похвалив Керрі і Сі за їхню "наполегливу роботу" під час переговорів.

У вівторок американська і китайська делегації продовжать переговори. Відповідаючи на запитання, як проходять дискусії, Керрі сказав, що ще занадто рано давати оцінку.

Візит Керрі до Китаю знаменує офіційне відновлення кліматичної дипломатії між двома країнами на найвищому рівні.

Хоча він намагався відділити кліматичні питання від ширших дипломатичних суперечок, Ван під час попереднього візиту Керрі у 2021 році заявляв, що клімат не можна відокремлювати від ширших проблем.

"Досвід показує, що якщо ми будемо працювати над цим, то зможемо знову знайти шлях до вирішення цих проблем. Світ дійсно чекає від нас цього лідерства, особливо в питаннях клімату", - заявив Керрі.

Візит Керрі до Китаю — його третя поїздка в ролі представника Штатів із питань клімату, відбувається після візитів міністра фінансів США Джанет Єллен та держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна. Ці поїздки, а також очікуваний візит міністра торгівлі Джини Раймондо у Китай покликані створити канали комунікації, щоб країни мали механізми для подолання кризових ситуацій.