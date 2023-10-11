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ПОЛІТИКА

Прем'єр Бельгії заявив, що ЄС "дуже близький" до остаточної заборони російських алмазів

11 жовтня 2023, 21:08
Прем'єр Бельгії заявив, що ЄС
Фото: Інформаційний акцент
За словами глави бельгійського уряду, роботу над стеженням за постачанням російських алмазів до країн ЄС проводили протягом року.

Європейський союз завершує роботу над системою стеження за імпортом російських алмазів. Це дозволить запровадити відповідне ембарго.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, повідомляє The Guardian.

За словами глави бельгійського уряду, роботу над стеженням за постачанням російських алмазів до країн ЄС проводили протягом року. Наразі ж мета полягає в тому, щоб заборона на імпорт набула чинності вже 1 січня 2024 року.

Де Кроо нагадав, що Бельгія відіграє важливу роль у торгівлі алмазами, оскільки через портове місто Антверпен проходить близько 90% усіх алмазів у світі.

За допомогою санкцій на експорт алмазів росію хочуть позбавити домінування на роздрібних ринках Бельгії та Євросоюзу, розповів глава уряду.

"Найкращий спосіб досягти цього - система повного стеження, щоб виключити російські алмази з усіх ринків. Ми робимо (це - ред.) разом з ЄС та G7 і дуже близькі до завершення розробки такої системи повної простежуваності", - додав прем'єр.

Нагадаємо, країни Євросоюзу та G7 вже досить тривалий час готують санкції проти російських алмазів. Проблеми виникали у зв'язку із здатністю росії обходити санкції.

ЄСБельгіяалмазисанкціі проти росії

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