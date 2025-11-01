Прем’єр Естонії розкритикував вихід Латвії зі Стамбульської конвенції

Адже це суперечить європейським цінностям і ставить під загрозу захист жінок від насильства.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал засудив рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції, назвавши його кроком у неправильному напрямку та свідченням зневаги до прав жінок.

Про це інформує естонський мовник ERR.

Прем’єр Естонії наголосив, що Стамбульська конвенція є ключовим механізмом захисту від домашнього насильства. За його словами, противники угоди "намагаються принизити її значення, оперуючи вигадками та домислами", тоді як документ допомагає суспільству підтримувати постраждалих і карати кривдників.

Міхал нагадав, що Естонія вже подолала етап, коли побиття жінок вважалося "сімейною справою", і закликав латвійське суспільство твердо стояти на боці тих, хто зазнає насильства. Він також висловив підтримку своїй латвійській колезі Евіці Сіліні.

Нагадаємло, що в п’ятницю, 31 жовтня, Сейм Латвії проголосував за вихід із Стамбульської конвенції.