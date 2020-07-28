Премії та надбавки є найкращим мотиватором працювати більше

36% респондентів відзначили готовність працювати більше, якщо це обіцяє підвищення й кращі кар'єрні перспективи. Атмосфера в колективі може і стимулювати до кращої роботи, і, навпаки, стати причиною звільнення.

Таку думку висловили 72% опитаних респондентів, повідомляється в дослідженні Міжнародного кадрового порталу grc.ua, пише "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, були і ті, хто не позначив цього пункту. Серед них - представники профсфер "Адмін. Персонал" (17%), "Продаж" (12%), "IТ, телеком" (10%) тощо.

"Це можна пояснити тим, що перші дві профсфери часто обирають пошуковики "досвід" або з мінімальним трудовим стажем. І для них пріоритетними є кар'єрне зростання і набуття практичного досвіду. Третя профсфера ("IТ, телеком") традиційно входить до топ найбільш високооплачуваних професій", - ідеться в прес-релізі порталу.

Дослідження також показало, що більшість учасників опитування (54%) відзначають можливість підвищити професійні знання і навички, що мотивує їх працювати більше.

Понад третина учасників опитування виявилася досить амбітною. Так, 36% респондентів відзначили готовність працювати більше, якщо це обіцяє підвищення й кращі кар'єрні перспективи. Атмосфера в колективі може і стимулювати до кращої роботи, і, навпаки, стати причиною звільнення. Наприклад, трохи більше ніж чверть респондентів (26%) відзначили, що саме командний дух мотивує їх працювати більше, адже відчуття комфорту в колективі позитивно впливає на продуктивність і стимулює працювати так, щоб не підвести колег.

Кожен п'ятий учасник опитування (20%) зазначив, що похвала керівника стимулює робити більше.

При цьому торішнє дослідження показало, що частина респондентів (44%), оцінюючи професійні здібності своїх керівників, назвали їх достатніми для роботи, яку вони виконують. А ось майже кожен третій (36%) своїм начальником тією чи іншою мірою не задоволений.

У варіанті "Інше" найчастіше респонденти писали про те, що найбільше мотивують їх працювати... вони самі. Частина опитаних зазначає: вони звикли викладатися на всі 100%, і самовідповідальність якраз і підштовхує до того, щоб завжди показувати хороші результати.

Ще декілька респондентів акцентують готовність робити більше задля кращого майбутнього своїх дітей. І менше ніж 1% опитаних зізнаються: ніщо не може змусити їх працювати більше.

Читайте також: Споживнастрої українців у червні повернулися до падіння