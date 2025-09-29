Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Премію Вацлава Гавела вперше здобув українець – журналіст Максим Буткевич

29 вересня 2025, 16:35
Премію Вацлава Гавела вперше здобув українець – журналіст Максим Буткевич
Він присвятив її полоненим і журналістам
Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Уперше з часів заснування нагороди у 2013 році її здобув українець.
 
Про це повідомили в Парламентській асамблеї Ради Європи.
 
Премію Буткевичу вручили на спеціальній церемонії в день відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ у Страсбурзі. Нею відзначають "видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами". Крім статуетки та диплома, переможці отримують 60 тисяч євро.
 
У своїй промові після отримання премії Буткевич сказав, що це "велика честь, яка так багато значить для мене і для всіх нас", і що це було "лише мрією", коли він ще рік тому перебував у російському полоні.
 
"Україна захищає не лише свою територіальну цілісність, а й фундаментальні цінності. Наша співпраця, наша свобода та наше бажання жити у взаємній повазі, з гідністю та без страху базуються на цих цінностях" — сказав він.
 
Свою нагороду журналіст присвятив українським військовополоненим та цивільним людям, яких росія незаконно утримує, а також усім колегам-журналістам, які працюють в умовах авторитарних режимів.
