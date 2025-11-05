Президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу"

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про інвестиції, який регулює умови можливого продажу активів російської компанії "Лукойл" та був ухвалений парламентом 24 жовтня.

Радев оскаржив норму, яка зобов'язує проводити такі угоди під контролем Держагентства національної безпеки та отримувати від нього письмовий висновок про допустимість продажу активів.

"Ухваленйи закон ставить уряд у функціональну та оперативну залежність від Державного агентства національної безпеки, що конституційно неприпустимо", – зазначив президент і повернув закон на обговорення до парламенту.

Найбільший нафтопереробний завод Болгарії Lukoil Neftochim Burgas здатний щороку переробляти до 10 млн тонн нафти і забезпечує до 80% пального країни. "Лукойл" також управляє в країні 220 автозаправними станціями, 9 нафтобазами та бізнесом з бункерування морських та повітряних суден.