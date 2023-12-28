Президент Литви посварився з МЗС через затримку з призначенням нового посла у Польщі

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що подавав дві кандидатури, які були відхилені.

Президент Литви Гітанас Науседа вступив у гостру полеміку із МЗС своєї країни з приводу затримки призначення нового посла у Польщі.

Про це повідомляє LRT.

Президент Литви сперечається з МЗС із приводу призначення нового посла у Польщі.

Литва не має посла у Польщі вже 4 місяці, оскільки попередній посол Едуардас Борисовас завершив роботу на цій посаді 7 вересня.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що подавав дві кандидатури, які були відхилені, і "не має пояснень" цій ситуації.

В адміністрації президента відповіли, що запропоновані кандидати не володіли польською на достатньому рівні. Також у адміністрації президента Литви заявили про "політизацію" призначення та спроби віддати перевагу певним особам.

"У мене питання, чи був конкурс, чи нІ. Тому що імена, які я бачив після першого раунду, подають знову. Напрошується висновок, що конкурс або був фіктивним, або його не було", – заявив Науседа.

"Висловлюємо жаль з приводу того, що президент має у розпорядженні і публічно поширює неправдиву інформацію", – відповіла речниця глави МЗС Пауліна Левіцкіте, і наголосила, що публічне обговорення кандидатур і зауважень президента "не сприятиме кращому представництву інтересів Литви за кордоном".

Ландсбергіс додав, що Науседа вносив кандидатури від себе, але вони не підходили.