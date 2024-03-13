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Президент Польщі попереджає, що путін нападе на інших, якщо росія переможе в Україні – Bloomberg

13 березня 2024, 13:01
Президент Польщі попереджає, що путін нападе на інших, якщо росія переможе в Україні – Bloomberg
Президент Польщі зустрівся з Байденом та спікером Джонсоном у Вашингтоні.

Візит відбувся в той час, як союзники України намагаються надати більше допомоги, пише агенство Bloomberg.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський глава Володимир путін нападе на інші держави, якщо москва виграє війну проти України. 

Дуда спробував переконати США схвалити пакет допомоги Києву. 

"Сьогодні Україні потрібно переконатися, що путін не виграє війну. Ми - народ, який кілька разів був поневолений росією. Якщо рф виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він нападатиме на інші держави. Ось чому їх потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані", - сказав польский політик. 

Заяви Дуди прозвучали після того, як він разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском відвідав Білий дім в складний момент війни в Україні. 

США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються.

Також візит Дуди до Вашингтона був приурочений 25-ї річниці членства Польщі в НАТО. 

Глава Республики Польша повторив заклики до членів НАТО підвищити свої зобов'язання щодо витрат на оборону. 

Байден похвалив Польщу за те, що вона витрачає на оборону майже 4 % від ВВП, що вдвічі перевищує поріг у 2 %, встановлений для членів НАТО. Дуда хоче підвищення поріг до 3%.

У деяких зарубіжних столицях зростає занепокоєння з приводу майбутнього військового Альянсу і загалом зобов'язань США перед своїми союзниками.

Щодо того, як переконати членів Альянсу збільшити свої внески - Дуда навів як приклад первісний опір відкриттю переговорів про вступ України до Європейського союзу відразу після початку російського вторгнення.

"Через два-три місяці вони вже говорили зовсім інші речі", - заявив Дуда.

 
РосіявійнаДУДАнападвізит в США

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