Президент США прокоментував пропозицію путіна зберегти ядерні обмеження
Президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція російського диктатора владіміра путіна добровільно зберегти обмеження на розгорнуті стратегічні ядерні озброєння "звучить як хороша ідея".
Про це повідомляє Reuters.
У вересні путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді СНО-ІІІ, яка втрачає чинність у лютому, якщо США зроблять те саме.
"Мені це здається гарною ідеєю", — сказав Трамп журналістам, коли його запитали про пропозицію путіна.
Раніше посол росії в ООН Василь Небензя заявив, що москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію путіна.
СНО-ІІІ — договір, який росія та США уклали у 2010 році для контролю за так званими стратегічними наступальними озброєннями, тобто стратегічною ядерною зброєю та її носіями. Дія договору кілька разів продовжувалася, востаннє — 2020 року.
22 вересня путін заявив, що росія вирішить, чи продовжувати своє " добровільне самообмеження" щодо мораторію згідно з договором у лютому 2027 року. Його нові завуальовані загрози є новим прикладом брязкання ядерною зброєю з боку росії — інструменту, який кремль часто використовує в рамках своєї ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб підштовхнути Захід до самообмеження та рішень, вигідних росії, зазначають у ISW.