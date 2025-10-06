Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент США прокоментував пропозицію путіна зберегти ядерні обмеження

06 жовтня 2025, 10:21
Президент США прокоментував пропозицію путіна зберегти ядерні обмеження
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
22 вересня путін заявив, що росія вирішить, чи продовжувати своє " добровільне самообмеження" щодо мораторію згідно з договором у лютому 2027 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція російського диктатора владіміра путіна добровільно зберегти обмеження на розгорнуті стратегічні ядерні озброєння "звучить як хороша ідея".

Про це повідомляє Reuters.

У вересні путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді СНО-ІІІ, яка втрачає чинність у лютому, якщо США зроблять те саме.

"Мені це здається гарною ідеєю", — сказав Трамп журналістам, коли його запитали про пропозицію путіна.

Раніше посол росії в ООН Василь Небензя заявив, що москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію путіна.

СНО-ІІІ — договір, який росія та США уклали у 2010 році для контролю за так званими стратегічними наступальними озброєннями, тобто стратегічною ядерною зброєю та її носіями. Дія договору кілька разів продовжувалася, востаннє — 2020 року.

22 вересня путін заявив, що росія вирішить, чи продовжувати своє " добровільне самообмеження" щодо мораторію згідно з договором у лютому 2027 року. Його нові завуальовані загрози є новим прикладом брязкання ядерною зброєю з боку росії — інструменту, який кремль часто використовує в рамках своєї ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб підштовхнути Захід до самообмеження та рішень, вигідних росії, зазначають у ISW.

СШАядерна зброяВладімір ПутінДональд Трамп

Останні матеріали

Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється