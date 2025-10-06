Президент США прокоментував пропозицію путіна зберегти ядерні обмеження

22 вересня путін заявив, що росія вирішить, чи продовжувати своє " добровільне самообмеження" щодо мораторію згідно з договором у лютому 2027 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція російського диктатора владіміра путіна добровільно зберегти обмеження на розгорнуті стратегічні ядерні озброєння "звучить як хороша ідея".

Про це повідомляє Reuters.

У вересні путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді СНО-ІІІ, яка втрачає чинність у лютому, якщо США зроблять те саме.

"Мені це здається гарною ідеєю", — сказав Трамп журналістам, коли його запитали про пропозицію путіна.

Раніше посол росії в ООН Василь Небензя заявив, що москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію путіна.

СНО-ІІІ — договір, який росія та США уклали у 2010 році для контролю за так званими стратегічними наступальними озброєннями, тобто стратегічною ядерною зброєю та її носіями. Дія договору кілька разів продовжувалася, востаннє — 2020 року.

Його нові завуальовані загрози є новим прикладом брязкання ядерною зброєю з боку росії — інструменту, який кремль часто використовує в рамках своєї ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб підштовхнути Захід до самообмеження та рішень, вигідних росії, зазначають у ISW.